Aos 90 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4), na França, onde estava em viagem, o ex-ministro da Educação e ex-professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Murílio Hingel. A prefeita Margarida Salomão lamentou o falecimento e a universidade decretou luto oficial de três dias. Não há informações sobre velório e enterro de Murílio.

Murílio nasceu em 5 de abril de 1933 em Petrópolis, e se formou em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia e Letras (Fafile) da UFJF, onde posteriormente atuou como diretor durante o período da ditadura militar, sendo um dos marcos da carreira a defesa pelo regime democrático.

“Além de ter sido um professor com papel fundamental na criação da própria universidade, do Colégio de Aplicação João XXIII e da nossa Faculdade de Educação, é importante destacar também que, como ministro, Hingel foi responsável por permitir que a UFJF passasse a dispor de dois dos maiores equipamentos culturais da nossa cidade: o Cine-Theatro Central e o acervo do poeta Murilo Mendes, que hoje está no Museu de Artes Murilo Mendes (Mamm)”, destacou o reitor da UFJF, Marcus David.



Murílio ocupou o cargo de ministro da Educação no Governo Itamar Franco, entre os anos de 1992 e 1995.

Murílio e a UFJF

De acordo com a UFJF, além de ser formado e ter trabalhado como professor na UFJF, e outras instituições em Juiz de Fora, Murílio foi um dos mentores responsáveis pela criação do projeto que resultou no primeiro campus-avançado da UFJF em Tefé, no estado do Amazonas.

“Em entrevista ao portal da UFJF na ocasião dos 60 anos da instituição, o professor compartilhou suas reflexões sobre a Reforma Universitária, iniciada em 1968, e apontou, entre outros, motivos para a construção de uma cidade universitária distante do Centro da cidade, destacando os desafios enfrentados pela UFJF na época”, relembrou a universidade.



Ministro da Educação

O período de governo à frente da Educação deixou marcado pelo maior direcionamento de recursos para as universidades registrado até então, totalizando R$ 2,5 bilhões para investimentos em equipamentos e espaços como bibliotecas e hospitais universitários.

A UFJF destaca que a abordagem do ministro foi voltada para o esforço para promover o diálogo com as instituições de ensino, independentemente do porte, contribuindo para uma fase de cooperação e expansão no cenário acadêmico brasileiro.