A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu inscrições para o concurso público nº 1/2023, que tem cerca de 695 vagas para todo o Brasil. No Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF, sob gestão da Ebserh), são oferecidas 15 vagas diretas.

Os interessados podem se cadastrar pela internet até as 23h do dia 30 de outubro. Além de assistente administrativo e cargos especializados, também há vagas de cadastro de reserva para outras áreas médicas, assistenciais e administrativas.



Veja as vagas para o HU-UFJF:

Assistente administrativo – 1 vaga

Enfermeiro – 1 vaga

Enfermeiro infecção hospitalar – 1 vaga

Técnico de enfermagem – 1 vaga

Médicos (especialidades):

Medicina do trabalho – 1 vaga

Nefrologia – 1 vaga

Neurologia pediátrica – 2 vagas

Oftalmologia – 1 vaga

Otorrinolaringologia – 3 vagas

Pneumologia pediátrica – 1 vaga

Reumatologia pediátrica – 1 vaga

Transplante de medula óssea – 1 vaga



Segundo a Ebserh, as provas ocorrerão em um só dia em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da rede. A data provável é 17 de dezembro deste ano.

Por meio de uma articulação com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi estabelecida a reserva de 10% das vagas ofertadas a candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), totalizando 70 vagas, enquanto a legislação prevê 5%.

Ou seja, a Ebserh ofertará o dobro de vagas estabelecidas por lei. Além disso, será cumprida a reserva de 20% das vagas para candidatos PNP (Pessoas Negras ou Pardas), totalizando 139 vagas.

Para garantir a isonomia, foi realizada uma sessão pública para sortear cargos/especialidades com previsão de uma ou duas vagas nos editais, ficando estabelecido para quais cargos e hospitais será destinado esse percentual de vagas PCD e PNP.