A forte chuva que atingiu Juiz de Fora na noite dessa quinta-feira (5) causou estragos, alagamentos e deixou a população sem luz na cidade. No Bairro Grama, os moradores ainda estão sem energia na manhã desta sexta-feira (6).

No Bairro Francisco Bernardino uma árvore caiu em um carro e destruiu o veículo. De acordo com a Defesa Civil, até Às 7h40 desta sexta-feira foram registradas dez ocorrências relacionadas a tempestade. Seis foram referentes a destelhamento. As outras quatro não foram informadas. Os ventos atingiram 93 km/h.

FOTO: Redes Sociais - Chuva causou alagamentos e estragos em Juiz de Fora

Ainda, de acordo com órgão, a região com maior volume de chuva foi na Zona Oeste de Juiz de Fora. O pluviômetro localizados em Passos Del Rey registrou quase 60mm em apenas uma hora.

BOMBEIROS ATENDEM 19 OCORRÊNCIAS

O Corpo de Bombeiros atendeu, até o momento, 19 ocorrências referente à chuva. No momento, as equipes trabalham em cinco delas, que ainda estão em aberto. Das cinco ocorrências, três são relacionadas ao corte de árvores, uma em vistoria por risco de queda de barranco e uma por perigo de eletrocussão.

CEMIG INFORMA ESTAR ATUANDO PARA REGULARIZAR OS PONTOS SEM ENERGIA EM JUIZ DE FORA

Em nota, a Cemig informou que trabalha para reestabelecer a energia em diversos pontos de Juiz de Fora. Não há previsão para a regularização do serviço. Leia abaixo.

"A Cemig informa que está atuando no restabelecimento da energia em diversos pontos de Juiz de Fora, que tiveram o fornecimento interrompido devido ao temporal que atingiu a cidade, na noite de quinta-feira, dia 5/10, com a queda de árvores e galhos e objetos arremessados sobre a rede elétrica. As equipes da Cemig estão trabalhando desde a noite de quinta-feira, priorizando o restabelecimento da energia para os serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde e órgãos de segurança pública, e a eliminação das situações de risco de choque elétrico. A companhia alerta para que, no caso de cabos partidos, a população não se aproxime e, se possível, sinalize a sua presença para evitar a aproximação de outras pessoas. Devido ao grande número de ocorrências, as equipes continuarão trabalhando de forma ininterrupta para restabelecer todos os clientes no menor prazo possível".

