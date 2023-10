No último sábado (7) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou o resultado da segunda e última fase do edital 013/2022, do processo seletivo de permissão de uso para comercialização nas feiras livres de Juiz de Fora. Na lista, divulgada no Atos do Governo, consta a classificação dos participantes.

O prazo para recursos é de três dias úteis e pode ser feito pelo Prefeitura Ágil ou pelo Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC), localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2º andar), Centro, das 9h às 15h.

Após esse período, os recursos serão analisados pela Comissão Técnica e o resultado final será divulgado. Esta é a primeira licitação do setor que regulamenta as atividades neste segmento. As vagas disponíveis nesta seleção estão contidas em 22 feiras diurnas, totalizando 782 vagas disponíveis, destinadas à comercialização de produtos de diversos segmentos, como hortifruti, lanches, floricultura, açougues, quitandas, entre outros.