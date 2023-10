Um homem, de 22 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas após atirar em si mesmo e precisar de atendimento médico nesse domingo (8) em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu informações de que o suspeito havia dado entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) atingido por um tiro. No local, durante uma conversa com o suspeito, que estava bastante inquieto, a guarnição percebeu a possibilidade do disparo ser acidental.

Nas diligências, os policiais foram no Bairro Ipiranga e durante as buscas localizaram um revólver calibre 32, duas munições calibre 32 intactas, três munições calibre 32 percutidas, mas não deflagradas, um cartucho vazio, um tablete de maconha, uma bucha de crack, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, um rolo de fira adesiva e diversos sacolés para embalar drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão no hospital, ficando sob escolta policial, e o material foi encaminhado para a Delegacia de plantão.