A Polícia Militar (PM) localizou pedras de crack, barras de maconha e porções de cocaína em um imóvel abandonado no Bairro Vitorino Braga, Zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um homem, que atua no tráfico de drogas, estaria utilizando o imóvel para guardar drogas. A guarnição foi até o local e após as buscas foram localizadas 50 pedras de crack, quatro barras de maconha, três porções de cocaína, um tudo de cocaína, 44 microtubos vazios, uma balança de precisão e vários sacos plásticos usados para embalar as drogas. O suspeito não foi encontrado.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de plantão.