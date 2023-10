Uma mulher sem identificação, com aproximadamente 35 anos, está internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira desde o dia 8 de outubro.

Segundo a Prefeitura, ela é parda, com estatura aproximada de 1,61m, tem tatuagens no dedo anelar da mão esquerda, uma cruz, e próximo ao polegar o símbolo Yin e Yang; na perna direita um lobo com flor na boca, carpa e o nome “Davi” na parte posterior do membro, além de uma flor na pelve e no abdômen.

Quem tiver informações sobre a mulher pode entrar em contato pelo telefone (32) 3690-8358.