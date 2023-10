Um homem de 31 anos foi esfaqueado por um funcionário terceirizado do Restaurante Popular, em Juiz de Fora, nesta segunda-feira (9). O funcionário cumpre pena e está em regime semiaberto, mas fugiu do local e não foi localizado.

O atendimento ao público geral foi suspenso e será retomado na terça-feira (10). Segundo a PJF, foi realizada a entrega de marmitas ao público em situação de vulnerabilidade social.

Confusão

Durante o atendimento à ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu informações que um homem ferido tentava entrar em um ônibus da linha 804, na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Santa Rita.

A vítima então foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira e foi constatada três perfurações: abdômen lado direito, braço direito e acima do mamilo esquerdo. Após os médicos realizarem os pontos, o homem foi encaminhado para o setor de tomografia para verificar a gravidade da perfuração no abdômen.

Aos policiais, ele contou que estava com mais uma pessoa na fila do Restaurante Popular para receber a alimentação gratuita quando outra pessoa, que não estava cadastrada no sistema, iniciou uma discussão com o funcionário que estava no serviço de portaria.

Como a entrada não foi autorizada, começou uma confusão e o funcionário desferiu três golpes de faca. Segundo a polícia, os funcionários do Restaurante disseram que não viram nada. A faca utilizada no crime não foi localizada.

Procura

Os dados do funcionário foram repassados à PM, que foi à casa dele, mas ele não foi encontrado. Foi constatado ainda que o homem cumpre pena em regime semiaberto. O crime pelo qual ele foi condenado não foi informado.