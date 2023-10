Após ficar quase 6 horas preso dentro de uma tubulação de esgoto, um filhote de cachorro foi resgatado no Bairro Ponte Preta, em Juiz de Fora, na noite do último sábado (7).

O Corpo de Bombeiros compareceu à Rua João Abreu Filho após a solicitante contar que o animal estava preso há quase seis horas.

Para tentar ajudar a tirá-lo, alguns moradores fizeram uma bucha com tecido e empurraram com um moirão de eucalipto em uma das extremidades do cano para tentar tirar o filhote, mas não deu certo.

Por causa dessa tentativa, o cano ficou completamente obstruído porque o tecido ficou agarrado no local. Os militares analisaram a situação e mediram com uma vara de cano fino de onde o cachorro possivelmente estaria. Com materiais para romper o concreto, os bombeiros quebraram o piso e encontraram o animal.

O cachorro foi cuidadosamente retirado após retirada dos materiais que estavam no cano. Ele não estava ferido e foi entregue para a tutora responsável.