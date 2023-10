A 17ª promotora de Justiça da Comarca de Juiz de Fora, Ana Léia Salomão e Ribeiro toma posse nesta segunda-feira (9) como Procuradora de Justiça. A solenidade será realizada em Belo Horizonte.

Em postagem nas redes sociais, Ana Léia ressaltou que se desvincular das necessidades de Juiz de Fora será uma missão impossível, mas que espera honrar as novas atribuições concedidas à ela.

"Ciclos nada mais representam que passagens. E assim, hoje, preparo-me para o encerramento de mais um ciclo, profissional, talvez o que tenha o maior significado na minha existência: o de Promotora de Justiça na Comarca de Juiz de Fora. Por um longo período, em benefício da família, e também por opção que me assistia, permiti que a carreira que abracei no Ministério Público de Minas Gerais ficasse adstrita à minha cidade de nascimento. Hoje, por igual opção, tive meu nome homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais à promoção por merecimento a Procuradora de Justiça. Desvincular-me das necessidades de Juiz de Fora é o que chamo de missão impossível. Aqui estão minhas raízes e o meu coração. Espero honrar as novas atribuições e elevo a Deus meus agradecimentos por permitir tanto, à minha família por vibrar comigo, aos meus amigos porque compartilham desta felicidade. Comprometo-me, uma vez mais, com a sociedade, que é a missão dos membros dos Ministérios Públicos: servir com fidelidade e cumprir a lei, com dignidade e justiça, sempre", escreveu Ana Léia em um post.