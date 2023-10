Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou o início da instalação de uma usina fotovoltaica no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Segundo a assessoria, a medida tem em vista o fornecimento de energia para equipamentos do próprio executivo municipal, além de reduzir custos com energia elétrica nos espaços e prédios públicos.



Serão instalados 1758 placas fotovoltaicas e quatro inversores, com capacidade para gerar, aproximadamente, 118 mil kw/mês. Esta energia seria o suficiente para abastecer cerca de 777 casas populares por um mês, para medida de comparação.

As placas estão sendo instaladas na parte externa às arquibancadas. A escolha do local de implantação da usina se deu por questões ligadas à incidência solar, tendo em vista que o sol incide por mais tempo na área, aumentando consequentemente a geração de energia.

Segundo o secretário de Obras da PJF, Lincoln Santos, "a economia financeira é do interesse público, ao mesmo tempo em que se investe em uma fonte limpa, sustentável e renovável, em detrimento das que possuem como fontes combustíveis fósseis."

Além de estimular a produção e o uso de energias sustentáveis e renováveis, a usina é uma das estratégias para a redução do consumo e dos custos com energia elétrica nos espaços e prédios públicos.



Cidade sustentável



A expectativa é que a usina fotovoltaica gere 1420 megaWatts-hora ao ano, evitando a emissão de mais de 460 toneladas de CO², neutralizando os gases do efeito estufa. Isso é o equivalente a 3222 árvores plantadas e cultivadas.



O uso de energias limpas é uma das metas da Agenda 2030, sendo o sétimo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. A Prefeitura de Juiz de Fora segue no compromisso de tornar a cidade cada vez melhor para se viver e, com uso da energia solar, reduzir, não apenas gastos, mas também a emissão de gases nocivos ao meio ambiente.