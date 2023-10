Uma mulher, de 26 anos, foi vítima de importunação sexual dentro de uma boate, no Bairro Aeroporto, na madrugada do último domingo (8) em Juiz de Fora. O suspeito do crime, de 21 anos, foi preso.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que em certo momento, quando mudava de ambiente dentro da boate, o suspeito passou a mão em sua bunda e também enfiou a mão por baixo de sua saia. Eles chegaram a discutir no momento e duas testemunhas presenciaram o fato.

Ainda, segundo a PM, o chefe de segurança da casa noturna informou que o crime teria sido registrado pelas câmeras. O suspeito negou a autoria do fato, mas foi preso.

Tanto a vítima quanto o suspeito foram encaminhados à Delegacia de plantão para as demais providências.