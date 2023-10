Um jovem, de 19 anos, morreu e um homem, de 30 anos, ficou ferido após serem atacados a tiros na madrugada desta terça-feira (10) no Bairro Nossa Senhora Aparecida em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem relatou que dormia na calçada, na esquina da Rua Nossa Senhora Aparecida com Rua Idelfonso Teixeira de Macedo, quando foi acordado com os disparos, saiu correndo e foi atingido na perna. Ao seu lado estava o jovem que foi atingido por oito tiros e morreu na hora.

Ainda, segundo a PM, os disparos teriam partido de um veículo preto. A vítima sobrevivente foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com suspeita de fratura na perna.

O sobrevivente também relatou que os dois seriam usuários de drogas e estavam em situação de rua. Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.