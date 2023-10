No feriado desta quinta-feira (12), o Parque Municipal de Juiz de Fora vai sediar a festa do Dia das Crianças. Para a locomoção da população, a cidade vai fornecer ônibus especiais gratuitos partindo da Avenida Itamar Franco 992, Centro (em frente ao Procon). As saídas acontecem a partir das 8h30, com dez veículos em direção ao local que vão circular continuamente até o fim do evento, marcado para às 16h. Na ida, os passageiros só poderão desembarcar no Parque Municipal. Já na volta, só haverá desembarque durante o itinerário.



Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), o público também vai contar com ônibus gratuito partindo dos bairros até o Centro, devido ao Decreto Municipal 16.126/2023 publicado na última semana pelo Executivo, que prevê a não cobrança de tarifa do coletivo urbano aos domingos e feriados nacionais. A Rua Otília de Souza Leal, que é o principal acesso ao Parque Municipal, vai ter a circulação em mão única para o tráfego de veículos no sentido Centro/bairro. Por este motivo, as linhas 520 (Aeroporto) e 531 (Nova Califórnia) terão seus itinerários alterados até o término do evento.

A pogramação conta com atividades para todas as idades, com variedades entre brinquedos infláveis (tobogã pequeno e jacaré pula pula), jogos de mesa (totó, sinuca, ping-pong), parquinho infantil, triciclos, cama elástica, slack-line e jogos com bolas. Também terá recreação, desenhos para colorir, pintura facial e de mão, circo, yoga, oficinas com itens naturais, confecção de brinquedos, atividades lúdicas com materiais recicláveis, distribuição de livros, mudas e produtos da Lei Murilo Mendes.



O Parque Municipal, localizado na Rua do Contorno, s/n, bairro Nova Califórnia.

Confira abaixo os itinerários da linha especial Parque Municipal:

Saída do Centro para o Parque Municipal: Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Prof. Vilas Bouçadas, Rua José Victório Castegliani, Rua Acácio Alves Alvim, Rua Otília de Souza Leal (Parque Municipal) - Ponto Final.

Saída do Parque Municipal para o Centro: Rua Otília de Souza Leal (Parque Municipal) - ponto final, Alameda dos Ipês, Rua Nestor Vasconcelos Neto, Alameda dos Manacás, Rua Florianópolis, Rua Cuiabá, Rua Maceió, Rua Porto Alegre, Rua Petúnias, Rua das Margaridas, Rua dos Pinheirais, Rua da Hortência, Rua das Margaridas, Rua das Rosas, Rua Acácio Alves Alvim, Rua José Victório Castegliani, Rua Prof. Vilas Bouçadas, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon).