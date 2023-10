Um princípio de incêndio atingiu o Cine Theatro Central na manhã desta quarta-feira (10). Segundo informações do Corpo de Bombeiro, o vigilante do local acionou a corporação após ver uma grande fumaça densa e preta densa saindo da sala do gerador. O incêndio teve seu início no no break.

No momento a situação está contornada e a gerência da casa foi orientada a acionar profissional habilitado para avaliar os danos elétricos. O local possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido até 2027, e está regular junto ao órgão.

Não há registro de vítimas e não houve danos a estrutura.