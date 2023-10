Quatro homens, de 18, 20, 22 e 25 anos, foram presos e uma adolescente, de 17 anos, apreendida por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo uma operação da Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (11) nos bairros Santa Cruz e Verbo Divino em Juiz de Fora.



De acordo com a PM, através de denúncias anônimas a equipe conseguiu prender um homem de 20 anos com uma pistola calibre .380, 17 munições intactas, drogas e dinheiro no Bairro Santa Cruz.

Em seguida, em posse de outras informações, a guarnição seguiu para um segundo alvo, no Bairro Verbo Divino, onde apreendeu drogas e prendeu três homens, de 25, 22 e 18 anos, e a adolescente.



Ao todo, foram apreendidas 11 buchas de maconha, 10 sacos com maconha, três barras prensadas de maconha, um pote de vidro com maconha, três pedras brutas de crack, um saco de crack, três balanças de precisão, uma pistola .380 com numeração suprimida, 17 munições .380 intactas, um coldre de nylon, um carregador de arma de fogo, três celulares, material para embalar drogas e R$570



Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.