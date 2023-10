Na manhã desta quarta-feira (11), uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio com golpes de faca pelo seu ex-companheiro no Bairro Progresso, Juiz de Fora. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com risco de vida.



Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ainda está sendo realizado o rastreamento do autor, que fugiu do local após o crime.