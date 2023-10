Uma mulher, de 54 anos, foi ameaçada pelo marido, de 45 anos com uma arma de fogo na noite dessa quinta-feira (12) na Rua Maria Belo da Silva (Jardim Emaus), no Bairro Grama em Juiz de Fora. O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o homem ameaçou a mulher e fugiu em seguida em um carro, GM Classic. A equipe iniciou o rastreamento e localizou o suspeito em um bar que, ao ver a viatura, tentou fugir, foi alcançado e resistiu a prisão. Durante as buscas foi encontrado, dentro da mochila do homem, uma pistola 9 milímetros e 40 munições de mesmo calibre.

O suspeito foi preso pelo crime de ameaça com base na Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais providências.