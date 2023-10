Pais ou responsáveis por crianças de quatro meses a três anos e 11 meses de idade -nascidas entre 1º/4/2020 até o último dia em que acontecer o cadastramento- começaram a realizar o cadastro para vagas em creches da Prefeitura de Juiz de Fora. O processo de inscrição começou nesta segunda-feira (16) e será realizado até o dia 1º de novembro presencialmente na Avenida Brasil, número 3.840 (entrada pela Rua Maria Perpétua), no Bairro Ladeira, Zona Leste.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.



Para o melhor atendimento, a Secretaria de Educação (SE) elaborou senhas para todos os dias do Cadastro, e as famílias que estiverem presentes no local das inscrições poderão escolher o melhor dia e horário de atendimento de acordo com a disponibilidade. O limite de atendimento diário é de 240 famílias (120 senhas no período da manhã e 120 no período da tarde).