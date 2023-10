Um homem de 42 anos foi baleado no Campo do Grotão na madrugada desta terça-feira (17), no Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. Ele tinha antecedente por furto.

A Polícia Militar (PM) informou que uma pessoa relatou ter ouvido tiros e viu um homem caído no local, que fica na Rua Baependi.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e informou que a vítima tinha 14 perfurações e precisou ser intubado. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A PM segue em diligências para localizar os autores dos disparos.