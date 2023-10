A colisão de um ônibus escolar com um poste na Avenida Juscelino Kubitscheck, por volta das 15h desta terça-feira (17), no sentido Centro/Benfica. No momento, a pista está interditada nos dois sentidos. A orientação é a de que o acesso à Zona Norte da cidade seja feito via BR-040, ou pela Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), até que a via seja liberada. Por volta das 16h a Avenida Juscelino Kubitscheck teve a pista no sentido Benfica/Centro liberada em uma faixa.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o motorista foi retirado do veículo por uma equipe da corporação e atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele apresentou um quadro de infarto agudo do miocárdio.

No momento, a energia está desligada pela central da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que tem uma equipe no local, responsável por tomar as medidas necessárias para restabelecer a rede dos clientes. O trabalho vai continuar até que a troca do poste danificado seja efetuada.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou que o veículo escolar está devidamente regularizado.