Com a chuva da tarde desta terça-feira (17) em Juiz de Fora, foram registradas quedas de duas árvores na Rua Aladir Soares da Silva, Bairro Quintas da avenida, segundo o Corpo de Bombeiros, deixando a via obstruída. Uma equipe foi deslocada para atender o chamado.

Ventos fortes e enxurradas foram flagradas por moradores em diversos pontos da cidade. Da janela de casa, o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão, destacou a ocorrência de ventos fortes, raios, além da precipitação, do Bairro Bandeirantes, Zona Nordeste.

FOTO: Renan Tristão - No Bairro Bandeirantes, professor de geografia registrou ação dos ventos e da chuva, na tarde dessa terça-feira (17)

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 50mm em 30 minutos, com base no pluviômetro instalado no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Também foram registradas enxurradas na Avenida dos Andradas no Centro e no Bairro Granbery.

FOTO: Reprodução Internet - No Bairro Granbery, a enxurrada tomou as ruas