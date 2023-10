Na tarde desta terça-feira (17), o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para apagar o incêndio de uma casa localizada na Rua José Rodrigues Oliveira Ribeiro, Bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, foi realizado o combate às chamas em um quarto da residência, com ventilação e rescaldo. Para isso, foram utilizados aproximadamente 1.500 litros de água e duas viaturas atuaram no local.



O Corpo de Bombeiros informou que não foi possível verificar as causas do incêndio, porém vizinhos relataram uma possível desavença entre o morador e outras pessoas do seu convívio.

Não houveram vítimas e a estrutura da casa não foi danificada.