Uma pessoa foi detida por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Bairro Parque das Águas, nessa terça-feira (17), em Juiz de Fora. Pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar (PM).

No bairro, uma casa foi cercada e a equipe teve a entrada autorizada no imóvel. Ao mesmo tempo, na rua dos fundos da residência, policiais viram uma pessoa pulando o muro e arremessando alguma coisa.

Já na rua, o suspeito foi abordado e contido, sendo verificado que ele morava na casa revistada. Os militares então refizeram o caminho do suspeito que fugiu e localizaram no quintal da casa vizinha um revólver Taurus calibre .38 com numeração apagada, 10 munições calibre .38, material para embalo de drogas, além de 79 pinos de cocaína.

Segundo a PM, o suspeito é conhecido no bairro pelo envolvimento com homicídio e tráfico de drogas.