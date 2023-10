No próximo dia 24 de outubro terá início as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de professores visitantes nacionais e estrangeiros. O edital foi publicado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O cadastro será liberado a partir das 14h no site da Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP) e seguirá até o dia 8 de novembro. O salário varia de R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72, de acordo com a titulação. Os candidatos passarão por duas etapas durante a seleção, sendo elas, análise de teor escrito do Plano de Atuação Profissional e a avaliação de títulos.

Para concorrer a vaga é preciso ser docente ou pesquisador reconhecido na área e ter produção científica relevante nos últimos cinco anos. Os candidatos estrangeiros que não tenham diploma de doutorado reconhecido e registrado por universidade brasileira, deverão requerer, no ato da inscrição, a avaliação de equivalência excepcional do diploma estrangeiro de doutorado, que passará por análise do Comitê de Avaliação de Professor Visitante, designado pelo Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP).

De acordo com a UFJF, a intenção é promover a internacionalização, melhorar a qualidade dos cursos e seus conceitos junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Todos os Programas de Pós-graduação (PPGs) poderão requerer vagas para professores visitantes nacionais e estrangeiros.

PPG em Economia

O processo seletivo está com uma vaga aberta para professor visitante nacional ou estrangeiro que irá atuar no Programa de Pós-graduação em Economia da UFJF. O docente irá trabalhar na área específica de microeconomia. Uma das exigências para concorrer a vaga é ter o título de doutor na área exigida há, pelo menos, cinco anos.