Nessa terça-feira (17), foi sancionada a Lei 14.720/23, aprovada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) em setembro deste ano, que inclui profissional farmacêutico nas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Segundo o Legislativo, a matéria foi de iniciativa do vereador Pardal (UNIÃO).



Em defesa da proposta, Pardal destacou que "o farmacêutico é único profissional habilitado para a liberação de medicamentos, especialmente aqueles tipificados como controlados devido aos riscos". Ele complementa ainda que a inclusão do profissional farmacêutico na composição das equipes do PSF e junto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família do programa Saúde da Família será de grande relevância social.

Confira a Lei na íntegra.