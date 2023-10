Juiz de fora está entre as 62 cidades mineiras que participarão da 11ª edição estadual do Mutirão do Direito a Ter Pai da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) que acontece nesta sexta-feira (20), na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2281, Bairro Centro.

A iniciativa tem como objetivo a garantia do direito ao nome do pai ou da mãe no registro de nascimento de crianças, adolescentes e adultos. Como destaca a Defensoria, ter nome do pai na certidão é um direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O mutirão contará com os tradicionais exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade/maternidade, mas também permitirá fazer reconhecimento socioafetivo, que é a identificação jurídica da maternidade e/ou paternidade com base no afeto, sem que haja vínculo biológico entre as pessoas.

Nesta edição, diversas unidades irão oferecer mais serviços, contemplando os desdobramentos jurídicos que envolvem a relação de pais com filhas e filhos. Demandas de pensão alimentícia, revisional de alimentos, direito de convivência, guarda e investigação de paternidade também poderão ser resolvidas no mutirão. A ideia é fomentar o efetivo exercício e a consciência da paternidade ativa e garantir direitos. Todos os atendimentos são gratuitos e acontecem no dia mutirão.

A previsão é a de que cerca de 1.282 exames de DNA sejam realizados em todo o Estado.

Estão estimados 1.281 exames de DNA em todo o Estado. Desde sua primeira edição, em 2011, o Mutirão Direito a Ter Pai tem facilitado o reconhecimento de paternidade em Minas Gerais. A inciativa já promoveu mais de 60 mil atendimentos e realizou mais de 10 mil exames de DNA, conforme a Defensoria Pública.