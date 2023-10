Em 2023, a 4ª Região da Polícia Militar capturou 605 foragidos da Justiça em Juiz de Fora e nas cidades da região. Os dados são de janeiro a outubro deste ano. No mesmo período de 2022, foram 409 capturas.

De acordo com o Major Alexandre, da PM, os policiais militares têm a rotina de fazer buscas e pesquisas nos bancos de dados de mandados de prisão. Para a corporação, a prisão de foragidos passou a ser uma meta e uma forma de valorização da produtividade das equipes que se destacam no número de prisões dos foragidos.

Além da rotina de pesquisa em bancos de dados feita pelos policiais, há também o recebimento de informações sobre os foragidos que são os mais reincidentes na prática de crimes, o que ajuda a ter uma atenção especial a essas pessoas.

Em um dos sistemas criados pela Polícia Militar, chamado Classificação da Predisposição Delitiva (CPD), o policial consegue pesquisar as pessoas que são mais reincidentes na prática de crimes, identificar rapidamente quais são os crimes praticados, todos os dados da pessoa, como endereço, se está preso, em liberdade ou com alguma medida restritiva imposta pela Justiça que deva ser fiscalizado.

“A 4ª Região da Polícia Militar (4ªRPM) vem inovando e aperfeiçoando a gestão de emprego da sua tropa operacional e a forma com que as equipes saem para o serviço visando realizar uma prevenção criminal eficiente. Toda essa metodologia e mudanças na forma de atuar, utilizando a tecnologia e as ferramentas de gestão voltadas para o emprego científico e racional de cada equipe PM, vem resultando no aumento no número de prisões de foragidos e prevenção criminal eficiente”, finalizou o Major.