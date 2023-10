Um motorista com sinais de embriaguez, que não teve a idade informada, foi detido por porte ilegal de arma de fogo após um acidente de trânsito no fim da tarde dessa quarta-feira (18), no Bairro Parque Guarani, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local encontrou os condutores da moto e do carro, veículos envolvidos no acidente, se desentendendo.

Ameaças



O motociclista contou aos militares que faria uma parada à direita, próximo à guia da calçada, quando o carro fez uma conversão à esquerda de forma abrupta e entrou na frente do motociclista, que não conseguiu parar e bateu na lateral do carro.

Com o impacto, o motociclista e a companheira caíram no chão. Ele disse que o motorista do carro tentou sair do local, mas foi impedido por outros veículos. O motociclista contou que o motorista o ameaçou com uma arma de fogo.

Já o motorista do carro disse aos policiais que viu um caminhão à frente dele e tentou parar o veículo à direita da pista, mas manobrou o carro para a esquerda e bateu na moto. Ele contou ainda que saiu do carro para prestar socorro, mas que foi hostilizado por pedestres e, com receio, pegou a arma.

Segundo a PM, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e foi detido pelo crime de trânsito e pelo porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão.