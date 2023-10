Após consulta popular, a Chapa 1, UFJF das Gentes, foi a vencedora para a Reitoria 2024/2028 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A chapa vencedora é formada por Girlene Alves, reitora, e Telmo Ronzani, como vice-reitor. A apuração dos votos terminou na madrugada desta sexta-feira (20).

De acordo com a UFJF, a chapa vencedora obteve 53,48% dos pontos no conjunto e mais de 30% dos pontos de cada segmento, de acordo com as regras do regulamento. Em Juiz de Fora, a apuração foi feita na Associação dos Professores do Ensino Superior (Apes).

Além da vencedora, as chapas participantes tiveram as seguintes pontuações: Chapa 2, A UFJF que eu quero, com 33,25%, e a Chapa 3, UFJFs 5.0, com 12,44%.

Dentro fórmula paritária, o peso para cada segmento da comunidade universitária foi distribuído como: Estudantes, Técnico-administrativos em Educação e Docentes. Em Governador Valadares, a apuração se deu no Núcleo de Práticas Jurídicas.

Tags:

Educação