A Avenida Francisco Valadares no ponto que fica próximo ao número 453, no Bairro Vila Olavo Costa, na Zona Sudeste concentra problemas como um afundamento que gerou um buraco, que já causou, conforme um morador que terá a identidade preservada, já provocou queda de moto, rasgou pneus e pode motivar problemas ainda maiores.

O morador explicou que já buscou o Município por meio da página Prefeitura Ágil, onde apresentou imagens e detalhou o problema e ainda aguarda uma resposta e uma solução para os problemas. Além do pontos em que há deterioração da pista, ocorre também o vazamento de esgoto em uma distância de poucos metros do afundamento do asfalto. O Portal Acessa.com fez contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para verificar se há alguma medida ou intervenção prevista para o trecho e aguarda a resposta.



FOTO: Arquivo pessoal - Espaço em que o asfalto cedeu gera riscos de acidente