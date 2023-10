Uma colisão frontal entre uma viatura da Polícia Civil e um carro de passeio foi registrada pelo Corpo de Bombeiros no KM76 da BR-267 na altura do Distrito de Sarandira, em Juiz de Fora na noite dessa sexta-feira (20). De acordo com o registro do ocorrido, a viatura era conduzida por um policial lotado em São João Nepomuceno. A batida deixou dois feridos. O policial civil estava consciente com uma fratura na perna, enquanto o condutor do veículo, também consciente, teve as duas pernas fraturadas.

Ambas as vítimas foram conduzidas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS) para atendimento. A perícia técnica e a Polícia Rodoviária Federal atuaram nos procedimentos de investigação e registro do acidente. Informações iniciais indicam que um dos veículos teria invadido a contramão, no entanto, ainda é preciso que o laudo pericial mostre como se deu a dinâmica do sinistro.

FOTO: Divulgação Corpo de Bombeiros - Veículo de passeio colidiu frontalmente com viatura