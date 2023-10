Um homem de 23 anos foi preso nessa segunda-feira (23) no Bairro Vila Ideal, durante uma operação de ocupação, na qual as equipes receberam informações sobre a ação ilícita. Diante dos dados, foi organizado um cerco. O autor tentou fugir, no entanto, os policiais conseguiram prendê-lo.

Com o suspeito foram apreendidos R$780, 55 pinos de cocaína e um aparelho celular.