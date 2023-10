O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (24), os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova será realizada nos dias 5 e 12 de novembro. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 50% das vagas em cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do exame.

A informação sobre o local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2023, disponível na Página do Participante, que também consta o número de inscrição, data e hora da prova. O acesso é feito por meio de login único da plataforma gov.br.

No Cartão consta também se o candidato terá atendimento especializado ou tratamento por nome social durante o exame. O Inep aconselha levar o cartão nos dias de prova, apesar de o documento não ser obrigatório.

Para realizar a prova, é obrigatório apresentar via original de documento oficial de identificação impresso com foto ou os documentos digitais – e-Título, CNH digital e RG digital. No Edital completo do Enem 2023, é possível conferir as demais informações relevantes para o candidato.

Aplicação das provas

Nos dias das provas, os portões abrirão às 12h com fechamento às 13h. A aplicação terá início às 13h30 nos dois dias do exame. No primeiro dia, as provas terminam às 19h. E no segundo, às 18h30 – sempre pelo horário de Brasília.

No primeiro dia as provas serão de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no dia 12 de novembro, as provas são de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.



