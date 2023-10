Um reparo emergencial em uma tubulação de água localizada próximo à Rua Ubaldina Morais Pereira, no Bairro Tiguera pode deixar moradores do Bairro Nossa Senhora de Lourdes com o abastecimento comprometido nesta terça-feira (24). A rede de distribuição que será alvo da intervenção tem 250 milímetros de diâmetro e é a rede responsável pela distribuição do recurso hídrico para a localidade.



A Cesama pede a compreensão dos moradores locais e orienta para que economizem água. Assim que os reparos forem finalizados pela companhia, a água será reaberta, sendo o abastecimento regularizado ainda nesta terça-feira.