Após a morte de três crianças em São João del Rei, familiares de crianças são-joanenses realizaram uma manifestação na Câmara de São João del Rei na manhã desta terça-feira (24), na qual reivindicaram providências sobre a transmissão da bactéria Estreptococo beta hemolítico do grupo A, o Streptococcus pyogenes, que causa uma variedade de doenças, desde uma faringite bacteriana comum até doenças mais graves como a escarlatina.



As mortes ainda estão em investigação. Outro alvo do protesto foi a instalação do Plantão Pediátrico. Diante da pressão popular, foi realizada uma Reunião Ordinária na Câmara dos Vereadores, com a presença do secretário de Saúde do município, Renê Marcos Fernandes.



Durante a sessão, o secretário afirmou que não há surto na cidade, conforme a avaliação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-Minas), feita em reunião nesta terça-feira (23). No entanto, em vídeo, publicado nas redes sociais antes da discussão ocorrer, o prefeito, Nivaldo Andrade (PSL), confirmou que as escolas do município serão fechadas a partir desta quarta-feira (25) e seguirão sem funcionar até o dia 5 de novembro. Ele se solidarizou com as famílias em luto pelas crianças e reclamou de discursos políticos vinculados à situação. “Não vamos medir esforços para acabar com essa doença que ninguém conhece ainda”, afirmou.

Desinfecção

O secretário de Saúde, Renê Fernandes, reforçou que as escolas passarão por uma desinfecção nesse período, apesar de ter ressaltado que não há riscos para a população. A decisão, segundo ele, foi tomada diante da comoção da comunidade escolar e que a medida visa a trazer tranquilidade às famílias. Outra providência tomada pelo Executivo foi a compra de testes rápidos de Covid-19. Quando questionado sobre os motivos da demora na instalação do Plantão Pediátrico, Renê destacou que o serviço depende de uma série de questões, entre elas, a contratação de profissionais. Ele alegou que foram feitos processos seletivos, mas que há dificuldade para realizar a efetivação por falta de trabalhadores interessados.



Em função da orientação do Estado, apenas as escolas municipais serão fechadas. Colégios estaduais e privados manterão as aulas. Renê ainda pontuou que a deputada Estadual Ana Pimentel (PT), fez contato com a Prefeitura e questionou se eles precisariam de uma intervenção junto ao Ministério da saúde. Na avaliação do secretário, porém, ainda não há elementos que justifiquem um pedido como esse neste momento.

Casos em investigação

A Prefeitura de São João Del-Rei publicou na noite dessa segunda-feira (23), a nota técnica N º 01 de 2023, que informou sobre a suspeita de morte de crianças pela bactéria Estreptococo beta hemolítico do grupo A, o Streptococcus pyogenes. O comunicado indicou o falecimento de uma criança de 10 anos nessa terça-feira (24). Ela tinha dado entrada na Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei já com quadro séptico. O documento confirmou que a causa da morte foi sepse causada pela bactéria, mesmo não sendo caso típico, de acordo com o protocolo de investigação por parte das Vigilâncias em Saúde.



Antes dela, um óbito de outra criança de 10 anos ocorreu no dia 23 de outubro. O primeiro caso registrado foi de uma criança sanjoanense de 3 anos ocorrida no Maranhão, cujo óbito foi causado por insuficiência respiratória aguda, hemorragia pulmonar e infecção não especificada. O corpo passa por necropsia.



A nota indicou que a Secretaria Municipal de Saúde por meio de sua Assessoria de Serviços e Programas em Saúde e Assessoria de Assistência à Saúde, realizou reuniões junto à Gerência Regional de Saúde de São João del Rei e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-Minas) para obter orientações sobre como lidar com a possibilidade de novos casos.



No dia 2 de outubro, o município recebeu a notificação sobre a hospitalização de uma criança de 9 anos, com sintomas de febre, lesão em calcâneo e pé. A Vigilância Sanitária foi imediatamente acionada para realizar inspeção no local. Foi colhido material para exame, que detectou a presença da bactéria da família Streptococcus, posteriormente a amostra foi enviada para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED). A criança permaneceu hospitalizada e no dia 18 de outubro houve confirmação da contaminação por Streptcoccus pyogenes, sendo o primeiro caso confirmado laboratorialmente, a paciente evoluiu bem, teve alta hospitalar e atualmente encontra-se em casa.

A nota salienta ainda a presença de noticias falsas em circulação nas redes, causando pânico nos pais da cidade. Com a orientação do CIEVS, a Prefeitura continua investigando os casos e frisa que não há nenhum óbito confirmado pela infecção. O comunicado reforça que o fechamento das escolas não é eficaz, pois as investigações epidemiológicas e sanitárias até apresente data não identificaram nem um vínculo epidemiológico para decretar surto ou estado de calamidade.



Isso posto, a nota sugere que as crianças que tiverem quadros de for de garganta, febre, lesões ou manchas cutâneas não compareçam às aulas e que os pais procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima de suas residências. Também é pedido que os comitês de infecção e prevenção notifiquem imediatamente a ocorrência da bactéria e enviem material para análise. Além disso, é recomendada a higienização das mãos, uso do álcool 70%, separar para as crianças os utensílios de uso individual (copinho, garrafinhas, talheres, etc.), orientando o não compartilhamento dos mesmos com os outros alunos.

Em investigação

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) informou a que acompanha junto à Unidade Regional de Saúde e à Prefeitura Municipal de São João Del Rei os casos de óbitos registrados na cidade recentemente. "As amostras estão sendo analisadas em laboratório. É importante ressaltar que as investigações epidemiológicas são realizadas de forma rotineira pelo Cievs Minas (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde)."



A Secretaria reforçou que não há critérios que comprovem surto ou risco à saúde da população de São João Del Rei, bem como nenhuma evidência epidemiológica que justifique a alteração na rotina das atividades da população, segundo as recomendações do Cievs Minas.

"Nesta quarta-feira (25/10), a Secretaria ministrará treinamento para os médicos da rede assistencial do município, com objetivo de orientar a rede de saúde para detecção e tratamento oportuno de casos suspeitos de infecção, com a identificação dos devidos diagnósticos. Em casos de sintomas como febre e garganta inflamada, a orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde para diagnóstico correto e tratamento adequado."