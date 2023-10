Chuvas como as que ocorreram na manhã desta quarta-feira (25) devem permanecer ao longo de toda a semana na Zona da Mata. Segundo o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF , Renan Tristão, a instabilidade, com umidade alta e aberturas de sol, ao longo da tarde deve ser o cenário do clima nos próximos dias. "Durante essas aberturas de sol, pode haver aumento de temperatura. Faz calor, mas pode haver formação de nuvens e chuva a qualquer momento, principalmente, nos períodos da tarde e da noite", detalha.

Renan salienta que é grande a possibilidade de chuvas fortes com trovoadas e ocorrência de temporais isolados. "Todos os dias até domingo. Dessa mesma forma, sendo que na sexta-feira (27) o tempo provavelmente fica mais fechado", projeta. Essa condição, conforme o professor, segue, inclusive, na semana do feriado, apresentando um padrão próximo do verão, com temperaturas mais altas e com sensação de abafamento, por conta dos temporais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 19 graus entre a quinta-feira (26) e o domingo (29). Já as máximas devem cair até a sexta-feira (27), podendo alcançar os 24 graus e voltam a subir no sábado (28), chegando aos 27 graus e aumentando ainda mais no domingo (29), quando a máxima deve alcançar 30 graus.

Possibilidade de temporais

A Defesa Civil emitiu um alerta nesta quarta-feira (25), informando que há previsão de tempestades nesta quinta-feira (26), com possibilidade de chuvas intensas, vendaval, granizo e raios. Apesar da chuva intensa registrada em Juiz de Fora, tanto na manhã da quarta-feira, quanto no período da tarde, a Defesa Civil não recebeu chamados.