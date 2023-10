A Polícia Militar (PM) encontrou 55 pedras de crack em um imóvel abandonado no Bairro Linhares, nessa quarta-feira (25). Uma pessoa, sem idade informada, foi detida por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, durante a verificação de uma denúncia, uma pessoa foi vista fugindo pelos fundos do imóvel. Um outro indivíduo foi abordado e dentro de uma tubulação de esgoto os militares encontraram as pedras de crack e 23 buchas de maconha.

Além do suspeito detido e da droga apreendida, os militares recolheram ainda um celular e R$ 69 em dinheiro.