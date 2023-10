A 4ª Corrida Família do Servidor será realizada, neste sábado (28), no Bairro Aeroporto a partir das 7h45. Com largada e chegada no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, algumas vias do bairro, que fazem parte do itinerário da prova, terão interdições parciais. Confira:





O trajeto da competição, que tem 4,1 Km, inicia na Rua José Apolônio dos Reis e segue pela Rua Liduíno Vieira dos Reis e Avenida Eugênio do Nascimento até o cruzamento com a Avenida Prefeito Mello Reis. O retorno dos corredores será feito pelas mesmas vias até o estádio.