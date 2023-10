Um catador de recicláveis, de 45 anos, morreu esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (27) no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. A companheira dele, de 53 anos, também ficou ferida. O suspeito do crime, um rapaz de 25 anos, foi detido. O pai dele disse que ele sofre de transtornos psiquiátricos.

A mulher disse para a Polícia Militar (PM) que caminhava com a vítima coletando recicláveis quando foram abordados por uma pessoa, que perguntou se tinha algum supermercado próximo.

O indivíduo questionou ainda se o casal tinha algum pertence de valor, que foi negado. Diante disso, o suspeito tentou roubar uma bolsa e agrediu o casal com facadas. O homem foi atingido várias vezes e teve a morte confirmada no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já a mulher foi atingida no tórax e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e, segundo a Prefeitura, o estado de saúde dela é considerado estável.

Prisão

Após o crime, o suspeito fugiu do local. No HPS, a mulher entregou à PM um celular que seria do autor e teria caído durante o assalto.

A polícia então conseguiu identificar o suspeito e o endereço dele no São Mateus. O jovem foi encontrado em casa, além da faca utilizada no crime e as roupas que ele usava no momento do ataque.

O rapaz confirmou o crime e disse que ao andar pela Rua Moraes e Castro foi abordado por um casal em situação de rua. Ele achou que seria assaltado e reagiu, usando a faca que tinha no bolso.

