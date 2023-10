Após denúncias que duas pessoas estariam exibindo uma arma parecida com um fuzil, dois jovens, de 25 e 26 anos, foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (26) em Juiz de Fora. Durante a ação, foram encontradas drogas em uma casa abandonada no Bairro Santa Cecília.

Com as informações, as equipes se deslocaram para a Rua João Francisco Monteiro e viram duas pessoas que tentaram fugir para um imóvel abandonado com a chegada dos policiais. Alguns pinos de cocaína caíram durante a fuga e foram recolhidos.

Um cerco foi feito e mais policiais foram acionados. As equipes estão entraram no imóvel e localizaram um dos suspeitos. Ele contou que seria de São João Nepomuceno e morava na casa para comercializar drogas. Durante as buscas, a PM encontrou um alçapão e o segundo suspeito foi achado.

Na casa, a polícia localizou uma sacola com pasta base de cocaína, três barras e 77 pinos da mesma droga, 55 sacos e duas barras de maconha, 44 pedras de crack, um coldre, uma balança de precisão, vários celulares de diversas marcas, seis munições cal. 38, diversos materiais referentes ao tráfico e R$ 460 em dinheiro.

A arma que teria sido exibida pelos suspeitos não foi localizada. A dupla e os materiais foram encaminhados para a Delegacia.



