Nesta sexta-feira (23), dois homens, de idades não identificadas, foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora.

Segundo as Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Plantão. Com eles, foram apreendidos uma arma de fogo cal. 9mm RAMON Israelense (com seletor de rajada), dois carregadores - sendo um alongado com capacidade de 30 munições, nove munições cal. 380mm, sete pedras grandes crack, duas porções de maconha, duas balanças de precisão, dois celulares, uma mochila Preta, 30 munições cal. 9mm, 13 Pedras menores de crack, 63 Papelotes de cocaína e R$ 429,00.