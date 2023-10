Um homem de 29 anos assumiu a autoria da tentativa de homicídio contra três pessoas na noite do sábado (28), no Parque das Águas. Conforme o registro policial, havia uma viatura fazendo patrulhamento pelo bairro, quando foi informado que um homem agrediu outras pessoas com uma faca. Os policiais militares de dirigiram até o endereço indicado e encontraram o autor com a arma em punho. Eles o imobilizaram, desarmaram, algemaram e o colocaram no compartimento fechado da viatura. O homem confessou a autoria do crime.

A primeira vítima, um jovem de 25 anos, apresentava três perfurações na perna, no tórax, e outra no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira.

Um idoso de 61 anos sofreu agressão com possível fratura no braço, causado por uma paulada. Uma mulher de 27 anos, também da família, apresentou um corte no braço direito, em decorrência da confusão, que também teria sido causado pelo autor. Ela e o idoso também foram encaminhados para o HPS.



O autor apresentava um ferimento em sua perna direita, o qual teria sido causado por ele mesmo, sendo socorrido no HPS, onde foi medicado e liberado. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.