Para auxiliar na fluidez das ruas próximas ao Cemitério Municipal e Parque da Saudade na próxima quinta-feira (2), Dia de Finados, a Secretaria de de Mobilidade Urbana (SMU) informou que irá realizar algumas alterações, confira:



No Cemitério Parque da Saudade será implantada mão única na Avenida Alencar Tristão, localizada no Bairro Santa Terezinha, entre a Avenida Rui Barbosa e a Praça Santos Marcão, na divisa com o bairro Nossa Senhora das Graças. Para acessar o local, os veículos provenientes do bairro Bandeirantes e adjacências deverão seguir pela Rua Grão Mogol, Avenida Rui Barbosa, Rua Santa Terezinha, Rua Doutor José Eutrópio, Rua Humberto de Campos, Avenida Rui Barbosa e Avenida Alencar Tristão.



Já no entorno do Cemitério Municipal e dos outros do Município, não haverá alterações no trânsito. No entorno da Praça da República, no Bairro Poço Rico, haverá estreitamento de pista para possibilitar o estacionamento em 45 graus em alguns pontos.

Segundo a SMU, agentes de transporte e trânsito estarão presentes no Parque da Saudade e no Cemitério Municipal para orientar motoristas e fiscalizar irregularidades que prejudiquem a fluidez nestes pontos.