Marcio Vinicius da Paixão Vieira, considerado um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Minas Gerais, passa por julgamento na manhã desta terça-feira (31) no Fórum Benjamin Colucci em Juiz de Fora. Ele é suspeito de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na cidade.

Segundo o Major Jean Amaral, Subcomandante do 2º Batalhão, Marcio e outro líder do PCC, que também tem ligação com Juiz de Fora, foram presos no Paraguai no ano passado. Marcio foi preso em outubro e encaminhado para uma penitenciária no Mato Grosso, sendo posteriormente transferido para Belo Horizonte.

Na noite dessa segunda-feira (30) foi feito o apoio à Polícia Penal para transferência de Marcio para Juiz de Fora, para ser julgado na cidade por crimes que ele possa ter cometido em 2021 e 2022.