Um homem de 42 anos foi atropelado na Rua Benjamin Constant, no início da tarde desta terça-feira (31). Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e realizou o atendimento. Em seguida, a vítima foi liberada, sem necessidade de atendimento hospitalar.

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram no trecho realizando a orientação do tráfego, enquanto a vítima era atendida e, na sequência, o tráfego na via foi liberado.