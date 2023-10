Duas mulheres, de 29 anos e 27 anos, respectivamente e uma adolescente de 17 anos foram abordadas pela Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, no Centro de Juiz de Fora, na manhã desta terça-feira (31). A equipe da PM com o auxílio de denúncia chegou ao trio durante um patrulhamento.

Com as mulheres foram encontradas e apreendidas 476 pedras de crack e R$325,30. As autoras foram presas e a adolescente apreendida. Elas e o material ilícito recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.