Um jovem de 22 anos foi preso no início da tarde dessa quarta-feira (1º) na esquina entre Avenida Getúlio Vargas e a Rua Barbosa Lima, no Centro. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o autor entrou na loja de conveniência do posto de gasolina localizado na Avenida Getúlio Vargas, acompanhado por outra pessoa. Ele teria pegado vários produtos e utilizado uma faca para ameaçar a funcionária do estabelecimento.

Na sequência, ele foi localizado, a poucos metros do local do crime e, segundo a equipe da PM, estava visivelmente alterado com sintomas de ingestão de bebida alcoólica. O registro também indicou que houve reação à abordagem e, por esse motivo, os militares precisaram imobilizar o suspeito. Ele foi preso em flagrante e os produtos roubados- alimentos e cigarro- foram recuperados.