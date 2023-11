Um automóvel caiu no escadão que liga as Ruas Fausto Machado e Moacir de Brito, no Bairro São Sebastião, Zona Sudeste de Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo apresentou problemas mecânicos, desceu a rua em marcha ré e caiu.

O motorista do carro não se machucou, ele dispensou a atuação dos Bombeiros no local e se comprometeu a acionar um guincho para a remoção do veículo.