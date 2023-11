Depois de 18 aprovações em vestibulares e nas provas de seleção mais concorridas e difíceis do país, como a do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o adolescente Caio Martins Temponi, de 15 anos, foi convidado pela Sociedade Internacional de Superdotados, a Infinity International Society (IIS) para representar crianças e jovens superdotados. Caio coleciona medalhas de competições de conhecimento e, atualmente, cursa duas faculdades, de Direito e Matemática.



“Fui convidado pela IIS para ser o representante de crianças e jovens, por ser inspiração para eles mediante aos estudos que podem proporcionar coisas maravilhosas”, comenta o adolescente. O contato com a ISS tem ocorrido por meio de encontros e debates voltados para pessoas com superdotação e altas habilidades.



O convite para participar da IIS é mais um reconhecimento da trajetória de Caio, que desde o início da jornada se preocupa em dividir o conhecimento que adquiriu, assim como compartilha maneiras de tornar o aprendizado mais eficaz por meio de suas redes e dos projetos dos quais participa.





“Desde meus 9 anos de idade, quando criei meu canal: “Gabaritando com Caio Temponi”, depois de participar do Programa Silvio Santos, venho ajudado esse público, com vídeos e até aulas gratuitas para que eles possam, assim como eu, ter uma educação de qualidade. Faço com muito carinho esse trabalho e tento o máximo possível auxiliá-los para diversos concursos”, explica.



A família de Caio, desde a confirmação das altas habilidades, buscou maneiras de apresentar conteúdos e formas de dar acesso ao conhecimento ao garoto. Para ele, esse entendimento é imprescindível. “Muitas famílias de pessoas superdotadas acham que a criança não precisa estudar, e não é assim que funciona. Temos o QI alto onde temos mais facilidades ao aprendizado, isso não significa que somos como o Chico Xavier e recebemos um conhecimento que vem do além. Precisamos ter acesso ao conteúdo”.



Para que o desenvolvimento ocorra, o jovem aconselha a todos os pais de pessoas com altas habilidades a se dedicarem aos seus filhos. “Contribuindo com o aprendizado deles, ofertando livros, quebra-cabeças ao invés de brinquedos que não ajudam a estimular. Ao invés de deixar seus filhos acessarem a Internet para verem coisas que não são boas, ofertar a eles um bom conteúdo, por exemplo, de matemática da série que ele está ou além, isso irá proporcionar a eles uma educação bem melhor.”

Ensino Superior



Sobre os primeiros meses na trajetória acadêmica, iniciada em março de 2023, Caio comenta que tem realizado um desejo que cultivado há algum tempo. “Foi muito legal. Eu me encontrei realmente. Meus pais ficavam preocupados, pois sempre fui muito da área de exatas, e eu realizei o meu sonho estando no Direito. A cada dia, eu me apaixono mais pela área. Já estou indo para o 3°período, graças a Deus, estagiando na área e assistindo a audiências. Tenho gostado muito”, avalia.



Em paralelo à área de Humanas, os desafios das Ciências Exatas continuam fazendo parte da rotina. Além de cursar Matemática, Caio continua envolvido em um projeto de ensino da disciplina, como mentor no Colégio Apogeu, em Juiz de Fora e no Colégio Farias Brito, em Fortaleza (CE), para turmas que se preparam para olimpíadas de conhecimento e provas de seleção para carreiras militares.



“Por mais incrível que pareça, hoje, estou muito mais tranquilo. Depois que a gente estuda para o vestibular do ITA, tudo fica mais tranquilo”, diverte-se o garoto. “Hoje consigo fazer duas faculdades, estagiar em um escritório e dar aulas em duas escolas. Tem sido muito gratificante estar fazendo o que amo e eu estou muito feliz”, conclui Caio, que também participa de projetos de pesquisa no Núcleo de Atendimento Jurídico da UFJF e nas audiências que assiste.